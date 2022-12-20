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Dünya

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Eğer meslektaşlarımız Avrupa’da doğal gaz olmamasını ve gazın başka pazarlara gitmesini istiyorlarsa tavan fiyat kısıtlaması uygular." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 20.12.2022
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki

Moskova

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa’nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasının siyasi karar olduğunu belirterek, karara tepki gösterdi.

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, dün, doğal gaza megavatsaat başına 180 avro tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmasını değerlendirdi.

Bunun ekonomik bir karar olmadığını söyleyen Novak, “Bu sadece başka bir siyasi karar. Meslektaşlarımız aynı hatayı tekrar yapıyor.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman’dan yaptığı bir alıntıya atıfta bulunan Novak, “Domates açığı yaratmak istiyorsanız, tavan fiyat uygularsınız. Eğer meslektaşlarımız Avrupa’da doğal gaz olmamasını ve gazın başka pazarlara gitmesini istiyorlarsa tavan fiyat kısıtlaması uygular.” dedi.

Novak, Rusya’nın AB ülkelerinin aldığı bu kararına vereceği yanıt için gerekli hukuki belgeleri inceleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Avrupa'dan gaza 180 avro tavan fiyat

Kovid-19 salgını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle AB ülkeleri son dönemde doğal gaza yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.

AB ülkelerinin dün üzerinde anlaştıkları tavan fiyat kararı, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli gaz kontratının 3 iş günü boyunca 180 avroyu aşması ve aynı dönemde Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) megavatsaat fiyatının küresel piyasaların 35 avro üzerine çıkması durumunda yürürlüğe girecek.

TTF'de işlem gören vadeli gaz kontrat fiyatı, ağustosta megavatsaat başına 340 avroya kadar çıkarken bugün ise 106,2 avrodan işlem görüyor.

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