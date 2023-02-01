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Dünya

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Yaptırımlara rağmen petrol ihracatımız istikrarlı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, “Sürekli analiz edilen birçok belirsizlik görüyoruz. Bunlar özellikle küresel ekonomi, arzdaki artış veya talep büyümesi ile ilgili sorular.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 01.02.2023
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Yaptırımlara rağmen petrol ihracatımız istikrarlı

Moskova

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya’nın petrol üretimi ve ihracatının yaptırımlara rağmen istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, “Avrupa’nın ambargosu ve tavan fiyata rağmen, petrol üretimimiz ve ihracatımızla ilgili durum istikrarlı. Yeni tedarik zincirleri ve pazarlar bulmak başta olmak üzere şirketlerimiz tarafından gerekli tüm önlemler alındı.” dedi.

Novak, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel petrol piyasalarında belirsizliklerin sürdüğüne işaret eden Novak, “Sürekli analiz edilen birçok belirsizlik görüyoruz. Bunlar özellikle küresel ekonomi, arzdaki artış veya talep büyümesi ile ilgili sorular.” diye konuştu.

Çin ekonomisinin açılmaya başladığını ve petrol tüketiminde artış beklediklerini anlatan Novak, “Bunun yanı sıra enflasyon beklentileri ortadan kalkmadı ve dünyanın önde gelen ekonomilerinin merkez bankalarının atacağı adımları yakından izliyoruz.” dedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ nezdinde görüşmeler yaptıklarını kaydeden Novak, “Görüşmeler, petrol piyasasındaki durumun istikrarlı olduğu konusunda herkesin hemfikir olduğunu gösterdi. Arz ve talep doğrultusunda fiyatlar kabul edilebilir düzeyde.” yorumunu yaptı.

Novak, kapsamlı yaptırımların uygulandığı Rus petrol sektörüne ilişkin ise "Avrupa’nın ambargosu ve tavan fiyata rağmen, petrol üretimimiz ve ihracatımızla ilgili durum istikrarlı. Yeni tedarik zincirleri ve pazarlar bulmak başta olmak üzere şirketlerimiz tarafından gerekli tüm önlemler alındı.” değerlendirmesinde bulundu.

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