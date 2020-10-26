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Dünya

Rusya, Avrupa'daki toprağına '9M729' füzesi konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa'daki tek toprak parçası Kaliningrad'a "9M729" füze sistemlerini konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtti.

Dmitri Chirciu   | 26.10.2020
Rusya, Avrupa'daki toprağına '9M729' füzesi konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında yasaklanan silahların konuşlandırılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin INF'den daha önce çekildiğini hatırlatan Putin, "ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ciddi hatadır. Bu durum, füze yarışının serbest hale gelmesi, karşı karşıya gelme potansiyelinin artması ve gerginliğin kontrolsüz şekilde tırmanması riskini artırıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın INF'nin yasakladığı silahlar konusunda "moratoryum" teklifinde bulunduğunu belirten Putin, teklifin hala geçerli olduğunu kaydetti.

Putin, "ABD ve NATO'nun Avrupa'da bulunan üsslerindeki МK-41 füze fırlatma sistemi ile Aegis Ashore füze savunma sistemi ve Kaliningrad bölgesinde bulunan Rusya Silahlı Güçlerinin tesislerindeki 9М729 füzelere yönelik önlemler alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"9M729 füzelerini konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazırız"

İlgili ülkeleri istikrarı korumaya ve "füze krizlerini" önleyecek adımlar atmaya çağıran Putin, şunları kaydetti:

"Rusya, ülkenin Avrupa kısmında 9M729 füzelerini ileride de konuşlandırmaktan vazgeçmeye hazır. Bu, NATO'nun, INF kapsamında yasaklanan silahları Avrupa'da konuşlandırmaması yönünde adım atması şartıyla olabilir."

ABD, 1987'de Sovyetler Birliği'yle imzaladığı ve birliğin dağılması sonrası Rusya'nın taraf olduğu INF'den Ağustos 2019'da resmen çekilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin bu kararının ardından anlaşmanın resmen sona erdiğini duyurmuştu.

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