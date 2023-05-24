Dolar
19.89
Euro
21.41
Altın
1,977.57
ETH/USDT
1,815.10
BTC/USDT
26,714.00
BIST 100
4,450.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Keçiören’de “Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması”nda konuşuyor
logo
Dünya

Rusya, Akmescit'teki Kırım Tatar Milli Meclisinin binasını kamulaştırıyor

Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Akmescit'teki Kırım Tatar Milli Meclisinin (KTMM) binasını kamulaştırıyor.

Ekip  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Rusya, Akmescit'teki Kırım Tatar Milli Meclisinin binasını kamulaştırıyor

Kiev

Kırım'ın sözde yöneticisi Sergey Aksenov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarımadada "Rusya'ya düşman olanların" mülklerinin kamulaştırılmasına devam edildiğini belirtti.

Aksenov, "Simferopol'de (Akmescit) Rusya'da yasaklanan aşırılık yanlısı Meclise ait bir bina dahil bir dizi nesne Kırım Cumhuriyeti'nin mülkiyetine devrediliyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Aksenov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'ya ait bir konutun da kamulaştırılmaya dahil edildiğini aktardı.

Kırım'ın 2014'te Ukrayna'dan ilhak edilmesinden sonra başta Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu olmak üzere pek çok KTMM üyesine Rusya tarafından Kırım'a giriş yasağı getirilmişti.

Ardından Kırım Tatarlarının iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi de Rus mahkemesi tarafından "aşırıcı örgüt" sayılmış ve faaliyetlerine son verilmişti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi
Şanlıurfa'daki deprem konutlarının teslimine kasımda başlanacak
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor
İletişim Başkanı Altun: Türkiye terörle mücadeleden taviz vermeyecek
Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü prefabrik binasında hizmetini sürdürüyor

Benzer haberler

Rusya, Akmescit'teki Kırım Tatar Milli Meclisinin binasını kamulaştırıyor

Rusya, Akmescit'teki Kırım Tatar Milli Meclisinin binasını kamulaştırıyor

Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü prefabrik binasında hizmetini sürdürüyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

ABD, Ermenistan dahil bazı ülkelerde modüler nükleer reaktör kurmayı değerlendiriyor

ABD, Ermenistan dahil bazı ülkelerde modüler nükleer reaktör kurmayı değerlendiriyor
ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi olası karşı saldırı için değil uzun vadeli bir taahhüt

ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi olası karşı saldırı için değil uzun vadeli bir taahhüt
Pentagon: Ukrayna'ya sağlanan silahları paramiliter örgütlere transfer izni vermedik

Pentagon: Ukrayna'ya sağlanan silahları paramiliter örgütlere transfer izni vermedik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet