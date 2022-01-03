Dolar
13.09
Euro
14.84
Altın
1,809.54
ETH/USDT
3,817.90
BTC/USDT
47,105.00
BIST 100
1,909.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR
logo
Dünya

Ruslar, Afganistan'da petrol ve doğal gaza yatırım yapmayı planlıyor

Rus yatırımcılar, Afganistan'da petrol ve doğal gaz alanında yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 03.01.2022
Ruslar, Afganistan'da petrol ve doğal gaza yatırım yapmayı planlıyor

Kabil


Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus iş adamlarının, Taliban yönetiminin "Başbakan Yardımcı Vekili" Abdulselam Hanefi ile başkent Kabil'de görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Görüşmede petrol, doğal gaz rafinerileri ile CNG ve LNG tesislerinin kurulması konusunun masaya yatırıldığını ifade eden Mücahid, ayrıca bir çimento üretim şirketinin kurulmasının da ele alındığını belirtti.

Mücahid, Rus iş adamları için yatırım koşullarının sağlanacağını kaydetti.

Taliban'ın Afganistan'ı 15 Ağustos 2021'de ele geçirmesinin ardından bazı ülkeler, farklı alanlarda yatırım yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

Dış yardımın önemli ölçüde kesildiği Afganistan'da Taliban yönetimi de geçici hükümet ilanının ardından özellikle ülkedeki madenlerin işletilmesi konusunda yatırım çağrısında bulunmuştu.

Daha önce, Çinli yatırımcılar, Afganistan'da madencilikle ilgili yatırım yapmayı düşündüklerini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa, hızla artan Omicron varyantına karşı alarma geçti
TURKOVAC, Omicron'a karşı da koruyuculuk sağlıyor
Ali Koç'un Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'de 33 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Ruslar, Afganistan'da petrol ve doğal gaza yatırım yapmayı planlıyor

Ruslar, Afganistan'da petrol ve doğal gaza yatırım yapmayı planlıyor