Dolar
14.71
Euro
16.09
Altın
1,925.82
ETH/USDT
2,591.60
BTC/USDT
39,180.00
BIST 100
2,079.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rus saldırılarının arttığı Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rus güçlerinin son iki günde saldırılarına hedef olan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu akşamdan itibaren 36 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Mustafa Deveci   | 15.03.2022
Rus saldırılarının arttığı Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi Fotoğraf: Andre Luis Alves - Anadolu Ajansı

Kiev

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının bu akşam 20.00'da başlayacağını ve perşembe 07.00'a kadar devam edeceğini belirtti.

Kiev’de Rusya ile 24 Şubat’ta başlayan savaşın ardından akşam 20.00 ile sabah 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.

Rus güçlerinin son iki günde Kiev'e düzenlediği saldırıların artmasının ardından gündüz de sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

Rus güçleri, dün ve bugün Kiev'de sivillere ait bazı yerleşimleri hedef almış, saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Güney Afrika Kovid-19 ulusal afet durumunu 1 ay uzattı
Hollanda'da tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırılıyor
VLP tabanlı yenilikçi Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor

Benzer haberler

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e 'kardeş katlini' durdurma çağrısı

AB Konseyi Başkanı Michel'den Putin'e 'kardeş katlini' durdurma çağrısı

Rusya, BM Güvenlik Konseyine Ukrayna tasarısı sunacak

ABD, Rusya Savunma Bakanlığından 11 yetkiliye yaptırım uyguladı

Rusya'dan Kanada Başbakanı Trudeau ve 313 Kanada vatandaşına yaptırım kararı

Rusya'dan Kanada Başbakanı Trudeau ve 313 Kanada vatandaşına yaptırım kararı
Çin Dışişleri Bakanı Vang: Ukrayna krizinin tarafı değiliz

Çin Dışişleri Bakanı Vang: Ukrayna krizinin tarafı değiliz
Rus saldırılarının arttığı Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rus saldırılarının arttığı Kiev’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi