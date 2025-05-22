Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini söyledi
Romanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ülkesinin Batı'ya olan bağlılığına vurgu yaparak, Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
Romania
Romanya'da 18 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu yüzde 53,6 oy oranıyla ilk sırada tamamlayan ve Cumhurbaşkanı seçilen Dan, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu"nda konuştu.
Dan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bugün başlayan forumdaki konuşmasında, "Ukrayna'ya destek ve yardımımız elbette devam edecek. Hepimiz en kısa sürede barışa veya en azından ateşkese ulaşmak istiyoruz." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Avrupa'nın Ukrayna'da barışı desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini belirten Dan, yeniden inşa sürecine ülkesinin de katılmak istediğini vurguladı.
Romanya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya bağlılığını aktaran Dan, Moldova'nın AB'ye katılım için belirlediği 2030 hedefini desteklediklerini söyledi.
Dan, ABD ile ilişkileri ise geliştirmek istediklerini kaydetti.
Forumda 50 panel düzenlenecek
Bükreş'te bugün başlayan "Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu" yarın sona erecek.
Yeni Strateji Merkezi (New Strategy Center) tarafından düzenlenen forumun 9. edisyonu, savunma, güvenlik ve uluslararası ilişkiler konularına odaklanıyor.
AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Karadeniz ve Balkanlar'ın en önemli buluşmalardan biri olma özelliğini taşıyan forum kapsamında 198 konuğun konuşmacı olarak yer alacağı 50 panel düzenlenecek.
İddialı gündem ve seçkin konuklarıyla öne çıkan foruma, AB ve NATO üyesi ülkeler ile ortak ülkelerden yetkililer, diplomatlar, askeri personeller ve analistler katılıyor.
Forumda, "Transatlantik ilişkiler ve ABD’nin Avrupa ile Karadeniz bölgesindeki askeri varlığının yeniden yapılandırılması", "Ukrayna'da barış anlaşması için yürütülen müzakereler, Rusya'nın Tuna Deltası'na ve Romanya sınırına ulaşabilecek yeni bir saldırısının önlenmesinin gerekliliği", "Ukrayna ile barış müzakerelerinde Rusya'nın gerçek niyetleri ve gelecekte karşı karşıya kalınacak Rusya'nın agresif mi yoksa taviz vermeye istekli mi olacağı sorusu", "Moldova'ya verilen desteğin sürdürülmesi ve ülkenin AB yolundan Rusya'nın hibrit savaş yöntemleriyle saptırılmasının önlenmesi" temaları öne çıkıyor.
Etkinlikte, ayrıca Ukrayna cephesinden askeri dersler, yeniden inşa süreci, enerji güvenliği, bilişsel savaş, dezenformasyon, Balkanlar'daki güvenlik sorunları ve yıkıcı teknolojiler gibi başlıklar da tartışılacak.
Romanya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Bükreş Tarım ve Veterinerlik Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen forumda, NATO emekli generalleri, Rus muhalif siyasetçiler ve Ukraynalılar deneyimlerini paylaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.