Roma sokaklarında, Noel Baba kostümlü binlerce İtalyan çocuklar yararına bisikletle dolaştı
İtalya'nın başkenti Roma'da yaklaşan Noel Yortusu öncesinde "Noel Baba" kostümü giyen binlerce İtalyan, çocuklara yönelik yardım kapsamında caddelerde bisikletleriyle tur attı.
Roma
Hristiyan aleminin kutlamaya hazırlandığı Noel Yortusu öncesinde, Roma'da kanser hastası çocuklara yönelik yardım kapsamında etkinlik düzenlendi.
"Noel Baba" kostümü giyen binlerce İtalyan, bisikletleriyle Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum önünde sabah saatlerinde bir araya geldi.
Noel Babalar, Kolezyum önünde başladıkları tur kapsamında bisikletleriyle başkent cadde ve meydanlarında dolaştı.
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