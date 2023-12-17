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Dünya

Roma sokaklarında, Noel Baba kostümlü binlerce İtalyan çocuklar yararına bisikletle dolaştı

İtalya'nın başkenti Roma'da yaklaşan Noel Yortusu öncesinde "Noel Baba" kostümü giyen binlerce İtalyan, çocuklara yönelik yardım kapsamında caddelerde bisikletleriyle tur attı.

Barış Seçkin  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Roma sokaklarında, Noel Baba kostümlü binlerce İtalyan çocuklar yararına bisikletle dolaştı Fotoğraf: Pablo Esparza/AA

Roma

Hristiyan aleminin kutlamaya hazırlandığı Noel Yortusu öncesinde, Roma'da kanser hastası çocuklara yönelik yardım kapsamında etkinlik düzenlendi.

"Noel Baba" kostümü giyen binlerce İtalyan, bisikletleriyle Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum önünde sabah saatlerinde bir araya geldi.

Noel Babalar, Kolezyum önünde başladıkları tur kapsamında bisikletleriyle başkent cadde ve meydanlarında dolaştı.

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