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Dünya

Rasulayn'da şark çıbanı hastalığıyla mücadele Türkiye'nin de desteğiyle meyvesini verdi

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde baş gösteren şark çıbanı hastalığı, Türkiye'nin desteği ve yerel meclis ile yardımseverlerin etkin mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Eşref Musa   | 09.06.2021
Rasulayn'da şark çıbanı hastalığıyla mücadele Türkiye'nin de desteğiyle meyvesini verdi Fotoğraf: Hişam Hac Ömer / AA

Rasulayn

Tatarcık sineğinin neden olduğu, insandan insana kolayca bulaşabilen şark çıbanı, Rasulayn ilçesinin kırsal kesiminde ocak ayından itibaren etkisini hissettirmeye başladı.

Hastalıkla mücadele kapsamında, Şanlıurfa Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Rasulayn Yerel Meclisi ve Rasulaynlı yardımseverlerin kurduğu İnma Timinin girişimleriyle Mebruke, Şalah ve Matbaa köylerinde poliklinikler kuruldu.

17 Mart'ta hizmete giren söz konusu poliklinikler sayesinde müracaat eden 160 hastadan 140'ı sağlığına kavuştu.

Rasulayn Yerel Meclisi Sağlık Müdürlüğü çalışanı Şamse Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ortasında açılan üç poliklinik sayesinde hastalığın kontrol altına alındığını söyledi.

Ahmet, sivillerin ilçe merkezindeki hastaneye ulaşım konusunda çektiği zorluklar, maddi sıkıntılar ve yaşlıların uzun mesafe yürüyememesi nedeniyle hastalığın kırsal kesimde yayıldığını belirtti.

Polikliniklere şimdiye kadar 160 hastanın müracaat ettiğini ifade eden Ahmet, "Ortalama 5 aşı seansından sonra tedavinin meyvesini almaya başladık. Hastalarımızdan 140'ı iyileşti." diye konuştu.

Ahmet, timin bölgede vaka sayısı artmaya başlayan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çocuklara yönelik bilinçlendirme programları da yürüttüğünü kaydetti.

Ahmet, İnma Timinin bünyesinde çalışan başta doktorlar olmak üzere bütün gönüllülere teşekkür etti.

"Şükürler olsun iyileştik"

Şalah köyüne gelerek poliklinikte tedavi olan 70 yaşındaki Um Berge, kış başından beri şark çıbanı hastası olduğunu dile getirdi. Berge, kısa sürede sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Şalah köyünden Sara Uleyvi de şark çıbanı hastalığına geçen yılın yaz mevsiminde yakalandığını söyledi. Uleyvi, tedavi için ilçe merkezindeki hastaneye gitmekte zorluk yaşadığını vurgulayarak "Hastalığın izleri hem elimde hem de yüzümde vardı. Bu poliklinik açıldıktan sonra, şükürler olsun iyileştik." diye konuştu.

Şark çıbanı

Dünyada belli iklim bölgelerinde ve daha çok Akdeniz ile Orta Doğu'da görülen hastalığa "Leishmania tropica" adlı bir parazit neden oluyor.

"Tatarcık" ve "yakarca" gibi sineklerin bulaştırdığı mikrop, hijyen ve temizlik bakımından sıkıntılı bölgelerde hızla yayılma imkanı buluyor.

Virüsün zamanla vücuda yayılmasıyla çıbana sebep olan parazit, sineğin ısırdığı yerde pembe bir leke oluşturuyor. Zamanla leke daha belirgin hale gelerek yara halini alıyor.

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