Dolar
18.64
Euro
19.63
Altın
1,789.87
ETH/USDT
1,246.00
BTC/USDT
16,865.00
BIST 100
4,805.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile ortak basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına Rus saldırılarıyla ilgili "çok gürültü" olduğunu söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik düzenlenen Rus saldırılarıyla ilgili "çok gürültü" olduğunu belirterek, "Evet, biz bunu yapıyoruz." dedi.

Dmitri Chirciu   | 08.12.2022
Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına Rus saldırılarıyla ilgili "çok gürültü" olduğunu söyledi

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen Vatan Kahramanları Günü programında, madalya ile ödüllendirilen Rus askerleriyle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füzeli saldırılarına değinerek, "Komşu ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırılarımızla ilgili çok fazla gürültü var. Evet, biz bunu yapıyoruz." dedi.

Söz konusu saldırıları Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı eylemlerine yanıt olarak başlattıklarına işaret eden Putin, "Ancak kim ilk başladı? Kim Kırım köprüsüne saldırdı? Kim Kursk’taki nükleer enerji santralinin elektrik hatlarını vurdu. Kim Donetsk’e su vermedi? Milyonlarca insanın yaşadığı kente su verilmemesi soykırımdır. Hiç kimse hiçbir yerde bu konuda tek kelam etmedi. Tam bir sessizlik. Hareket ederek yanıt olarak bir şeyler yaptık mı evrenin her yerinde gürültüler çıkar." ifadelerini kullandı.

Bunun, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri hedeflerini yerine getirmesini engellemeyeceğini belirten Putin, "Yalan haberlerin bir tarafta kalması gerekiyor. Bunlar, halkın karşısındaki görevimizi yerine getirmemize engel olmamalıdır." dedi.

Putin, "Vatan, her şeyden önce insanlardır. Bunu her zaman hatırlamalıyız. Her şeyi halkımız ve onun güveni için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal edilmiştir
Diyanetten kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği iddiasına ilişkin açıklama: Adaletin tecelli edeceğine inancımız tam
Siirt'te çöp konteynerinde bulunan yavru köpeklere rehabilitasyon merkezinde bakılıyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusunun tedavisi devam ediyor

Benzer haberler

Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına Rus saldırılarıyla ilgili "çok gürültü" olduğunu söyledi

Putin, Ukrayna'nın enerji altyapısına Rus saldırılarıyla ilgili "çok gürültü" olduğunu söyledi

Fransa'nın, AB ambargolarına rağmen Rusya ile uranyum ticareti yaptığı ortaya çıktı

Rusya ve ABD arasındaki tutuklu takasında ABD'li kadın basketbolcu Griner serbest kaldı

Scholz: Rusya nükleer silah kullanma tehdidini bıraktı

Scholz: Rusya nükleer silah kullanma tehdidini bıraktı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal edilmiştir

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnsanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal edilmiştir
Duma'dan Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan tasarıya onay

Duma'dan Rusların yabancılar için "taşıyıcı annelik" yapmasını yasaklayan tasarıya onay
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet