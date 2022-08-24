Dolar
18.15
Euro
18.03
Altın
1,745.61
ETH/USDT
1,638.30
BTC/USDT
21,283.00
BIST 100
3,118.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya

Putin, Rusya'daki orman yangınlarıyla ilgili durumun kötüleşebileceğini söyledi

Emre Gürkan Abay   | 24.08.2022
Putin, Rusya'daki orman yangınlarıyla ilgili durumun kötüleşebileceğini söyledi Rusya’nın Yakutiye Özerk Cumhuriyetine bağlı Sakha dağlık gölgesindeki Kuerelleh köyü (Fotoğraf: Ivan Nikiforov - Anadolu Ajansı )

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki orman yangınlarıyla ilgili gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı vererek, “Orman yangınlarının yalnızca Rusya’nın Avrupa bölgesinde değil doğusunda da kötüleşme tehlikesi var.” dedi.

Putin, Rusya’nın başta Moskova yakınlarındaki Ryazan olmak üzere çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili yetkililerle video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Ryazan’ın yanı sıra Mariy El ve Nijnıy Novgorod bölgelerinde orman yangınlarının zorlu bir durum yarattığına işaret eden Putin, “Ryazan’daki yangınlar, güçlü rüzgar nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Bu nedenle yangınların söndürülmesi ve hasarı en aza indirmek için gerekli tüm önlemleri almanızı rica ediyorum.” diye konuştu.

Rusya’daki yangınların ülkenin doğusunda da zorlu koşullar yaratabileceği uyarısında bulunan Putin, “Orman yangınlarının yalnızca Rusya’nın Avrupa bölgesinde değil doğusunda da kötüleşme tehlikesi var.” dedi.

Başkent Moskova civarında da hava kirliliğine yol açan yangınlar nedeniyle Ryazan’da 22 Ağustos’ta "acil durum" ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü coşkusu TRT'de kutlanacak
Çanakkale'de beklenen sağanak nedeniyle hamile ve engelli personele idari izin
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti
Mersin'deki kentsel dönüşüm projesinde 2023'te dairelerin teslimi hedefleniyor
Ülkenin batısı ile doğusu "Malazgirt ruhu"yla buluştu

Benzer haberler

Putin, Rusya'daki orman yangınlarıyla ilgili durumun kötüleşebileceğini söyledi

Putin, Rusya'daki orman yangınlarıyla ilgili durumun kötüleşebileceğini söyledi

Rusya’da muhalif siyasetçi Royzman gözaltına alındı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Müttefikler savunmaya daha fazla harcama yapmalı

Ukrayna'da 31. Bağımsızlık Günü savaşın gölgesinde geçiyor

Ukrayna'da 31. Bağımsızlık Günü savaşın gölgesinde geçiyor
Kievli gönüllüler kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor

Kievli gönüllüler kamuflaj hazırlayarak Ukrayna ordusuna destek oluyor
Büyükelçi Bodnar: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde arabuluculuk görevi üstlendi

Büyükelçi Bodnar: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde arabuluculuk görevi üstlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet