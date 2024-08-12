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Dünya

Putin, ortaklarıyla çok kutuplu dünya düzenini inşa etmeye hazır olduklarını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin ortakları ile eşit ve bölünmez güvenlik sistemini oluşturmaya ve çok kutuplu dünya düzenini inşa etmeye hazır olduklarını belirtti.

Dmitri Chirciu  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Putin, ortaklarıyla çok kutuplu dünya düzenini inşa etmeye hazır olduklarını söyledi

Moskova

Rusya'nın Kubinka kentinde Savunma Bakanlığınca organize edilen Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya-2024" başladı.

Forum kapsamında, askeri-teknik malzemelerin sergilendiği fuar açıldı.

Fuarda, Rus askeri sanayi alanında faaliyet gösteren yüzlerce şirket ile Belarus, İran, Hindistan ve Çin'den yaklaşık 120 yabancı şirket yer alıyor.

"Ortaklık ilişkilerine değer veriyoruz"

Putin, forumun açılış törenine görüntülü mesaj gönderdi.

Forumun önemine işaret eden Putin, "Forum, çeşitli ülkelerden uzman ve medya kuruluşlarının ilgisini çekiyor. Bu ilgiye ve ortaklık ilişkilerine değer veriyoruz. Bu ilişkileri geliştirmeye, eşit ve bölünmez güvenlik sistemini oluşturmaya ve yeni adil çok kutuplu dünya düzenini inşa etme yönünde birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Putin, fuarda Rusya'nın önde gelen askeri teknik malzemelerinin sergilendiğini dile getirerek, "Dünyada benzeri olmayan birçok Rus silahı savaş alanında etkin olduğunu gösterdi. Bunların temel özellikleri sürekli iyileştiriliyor. Mühendis, bilim adamları ve çalışma ekipleri, özel askeri operasyon esnasında elde edilen deneyimi dikkate alarak bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Birliklerin modern silahlarla donatılması önemli"

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ise açılış konuşmasında, forumun, Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" esnasında düzenlendiğine dikkati çekti.

Ukrayna'da olanları, "Rusya ve Batı arasında silahlı çatışma" olarak nitelendiren Belousov, "Bu, ABD ve müttefiklerinin egemenliğini sürdürme, çok kutuplu ve eşit bir dünya düzeninin inşasını önleme isteğinden kaynaklanıyor. Bu anlamda, bu çatışma her devletin çıkarını etkiliyor." dedi.

Belousov, çatışmalarda başarı elde edilmesi için atılması gereken adımları sıralayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Birliklerin modern silahlar, özellikle de yüksek hassasiyetli silah ile donatılması, çatışmalarda insansız hava araçları (İHA) ile robotlaştırılan sistemler dahil yeni taktik yöntemlerin kullanılması, yapay zeka dahil önde gelen teknolojik temelin kullanımı ile etkili yönetim sisteminin oluşturulması ve askeri personelin eğitim sürecinin iyileştirilmesi önemli. Böyle bir yaklaşım, düşmanın üzerinde üstünlük sağlıyor."

Belousov, forumun, savunma sanayi alanında önemli adımların atılmasını, bu alanın gelişimini ve ülkeler arasında askeri teknik işbirliğinin genişlemesini sağlayacağını umduğunu kaydetti.

2015'ten beri düzenlenen Uluslararası Askeri Teknik Forumu "Armiya", 14 Ağustos'ta sona erecek.

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