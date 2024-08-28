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Dünya

Putin ile Aliyev, Güney Kafkasya'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptıkları telefon görüşmesinde Güney Kafkasya'daki durumu ele aldı.

Dmitri Chirciu  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Putin ile Aliyev, Güney Kafkasya'daki durumu görüştü

Moskova

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin ile Aliyev telefonda görüştü.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Putin'in yakın zamanda Azerbaycan'a yaptığı ziyaret sırasında varılan anlaşmaların, müttefik ve ortaklık seviyesindeki ilişkileri daha da derinleştireceği belirtildi.

Güney Kafkasya'daki durumun da istişare edildiği görüşmede, ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması, sınırların belirlenmesi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili konular ele alındı.

Bu bağlamda Rus tarafı, Bakü ve Erivan'a uygun çözümlerin geliştirilmesi konusunda destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Putin ile Aliyev, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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