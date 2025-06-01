PSG'nin şampiyonluğunun ardından Fransa'da çıkan olaylarda 81 kişi gözaltına alındı
Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'nın başkenti Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişi gözaltına alındı.
Paris
Fransız Paris Saint-Germain (PSG) takımı İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
PSG'nin galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.
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Paris sokaklarında, Parc des Princes stadı etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutluyor.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes stadının etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görülüyor.
Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.
PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.
Le Figaro gazetesi, PSG'nin zaferi sonrası Paris'te çıkan olaylarda en az 81 kişinin gözaltına alındığını aktardı.
Yetkililer, maç nedeniyle olası taşkınlıkları önlemek adına, Paris'teki bazı metro duraklarının yerel saatle 18.00'den itibaren kapatılmasına karar vermişti.
Fransız bakanın, PSG'nin zaferini kutlayanları "barbar" olarak nitelemesi tepki çekti
PSG, İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Başkent Paris ve ülke genelinde, maç kapsamında takımlarını desteklemek için sokağa inen PSG taraftarları, zaferin ardından kutlamalara devam ediyor.
İçişleri Bakanı Retailleau, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, PSG'nin gerçek taraftarlarının maçını heyecanla izlediğini belirterek, "Aynı zamanda bazı barbarlar, suç işlemek ve güvenlik güçlerini provoke etmek için Paris sokaklarına çıktı." ifadesini kullandı.
Güvenlik güçlerine bu eylemlere karşı kararlılıkla müdahale etmeleri için talimat verdiğini belirten Retailleau, "Hiçbir şeye saygısı olmayan küçük bir kışkırtıcı azınlığın yabaniliğinden endişe etmeden kutlama yapılamaması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Retailleau'nun PSG'nin zaferini kutlayanları "barbar" olarak nitelemesi tepki topladı.
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Antoine Leaument, X sosyal medya platformundan, taraftarların bulunduğu Şanzelize Caddesi'ne en yakın açık metro istasyonlarından Madeleine'de çok fazla biber gazı kullanılmasını eleştirerek, "İnsanların galibiyeti kutlamasını engellemek mi proje? Barbar, İçişleri Bakanlığı'nda." yorumunu yaptı.
Muhalif vekil Alexis Corbiere de Retailleau'nun açıklamasını X'te alıntılayarak, bu tür bir paylaşımın Cumhuriyetçi bir İçişleri Bakanına yakışmadığını kaydederek, "Kutlamayı mahvetmek isteyenlerin şiddetine karşı çıkmak gerekiyor ancak neden yabancı ve neredeyse hayvani anlamlar taşıyan 'barbar' ve 'yabanilik' kelimeleri kullanılıyor? İnsanlar mutlu olduğunda bile bu adam yine nefret ediyor." ifadelerini kullandı.
LFI milletvekili Thomas Portes ise sosyal medya hesabından, "Siyasi anlaşmazlıklarımız olabilir ancak bir İçişleri Bakanının ağzında 'barbar' kelimesinin yeri yok. Bruno Retailleau, bu gece ırkçı bir içişleri bakanı olduğunu teyit etti." paylaşımını yaptı.
Öte yandan Le Figaro'nun Paris Emniyet Müdürlüğü'ne dayandırdığı haberine göre, PSG'nin şampiyonluğunun ardından Fransa'da çıkan olaylarda 131 kişi gözaltına alındı. Çıkan olaylarda 2 araç ateşe verildi ve bir mağaza yağmalandı.
Fransız BFMTV kanalı ise Grenoble kentinde bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 3 kişinin yaralandığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.