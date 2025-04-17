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Dünya

Porto Riko'da elektrik kesintileri 1,4 milyon kişiyi etkiledi

Karayip ülkesi Porto Riko'da, elektrik kesintileri yaklaşık 1,4 milyon kişinin yaşamını olumsuz etkiledi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Porto Riko'da elektrik kesintileri 1,4 milyon kişiyi etkiledi

Ankara

"Luma Enerji" şirketi sözcüsü Hugo Sorrentini, Paskalya Yortusu öncesi turist yoğunluğu yaşanan Porto Riko'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı.

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Söz konusu elektrik kesintilerinden, yaklaşık 1,4 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Sorrentini, havalimanları ve hastanelerin de kesintiden etkilenen yerler arasında olduğunu söyledi.

Yaklaşık 330 bin kişinin de suya erişim konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Sorrentini, elektrik kesintilerinin nedeninin tam olarak bilinmediğini belirtti.

Elektrik hatlarının onarımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden yetkililer, etkilenen kişilerin mağduriyetinin 72 saat içinde giderileceğini ifade etti..

Porto Riko Valisi Jenniffer Gonzalez ise bu çapta bir kesintinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Luma Enerji"yle olan sözleşmenin iptalinin değerlendirildiğine işaret etti.

Karayip ülkesinde 1 Ocak'ta enerji santrallerinde yaşanan arıza nedeniyle halkın yüzde 90'ı elektriksiz kalmıştı. Elektrik kesintilerinin sıklıkla arttığı ülkede yüzlerce kişi hükümete karşı protesto düzenlenmesi için çağrıda bulunmuştu.

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