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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Dünya, Yapay zeka

Polonya'da bir radyonun yapay zekayla oluşturulan sunucu kullanması, tartışmalara yol açtı

Polonya'da bir radyo kanalının, bünyesinde çalışan gazetecileri işten çıkarmasının ardından yapay zeka ile oluşturulmuş sunucuyla yayına devam etmesi tepkilere yol açtı.

Aynur Şeyma Asan  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
Polonya'da bir radyonun yapay zekayla oluşturulan sunucu kullanması, tartışmalara yol açtı

Varşova

Polonya'nın Krakow kentindeki "OFF Radio Krakow" adlı radyo kanalı, haftalar önce bünyesindeki gazetecileri işten çıkarmasının ardından, yapay zeka projesiyle yayın hayatına döndü.

Radyo kanalından yapılan açıklamada yapay zekayla oluşturulmuş sunucularla yayın hayatına devam edileceği duyurularak "yapay zekayla oluşturulan karakterlerin gazeteci olduğu deneyde bu teknolojinin radyo, medya ve gazetecilik için tehdit mi yoksa fırsat mı olduğu sorusuna yanıt aranacağı" ifade edildi.

"OFF Radio Krakow" kanalında daha önce sunuculuk yapan Mateusz Demski, projeye tepki olarak imza kampanyası başlattı.

Demski, açıklamasında kanalda yapay zekayla oluşturulan sunucuların kullanılmasının "medya sektöründeki deneyimli çalışanların yerini makinelerin almasına yol açacağını" belirtti.

Kampanyayı halihazırda 15 bini aşkın kişi imzaladı.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yapay zeka gelişiminin hayranı olsam da gittikçe bazı sınırlar daha da aşılıyor. Yapay zekan insanlara karşı değil, insanlar için kullanılmalı." ifadesini kullandı.

Radyo kanalının sahibi Marcin Pulit ise yaptığı açıklamada gazetecilerin, yapay zeka projesi nedeniyle değil dinleyici sayısı "sıfıra yakın" olduğu için işten çıkarıldığını kaydetti.


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