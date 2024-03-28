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Dünya

Polonya ve Ukrayna başbakanları, çiftçi protestolarını ele almak için bir araya geldi

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve Polonyalı mevkidaşı Donald Tusk, son dönemde Avrupa genelinde, uygulanan tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestolarını görüştü.

Irmak Akcan, Ecem Şahinli Ögüç  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Polonya ve Ukrayna başbakanları, çiftçi protestolarını ele almak için bir araya geldi Fotoğraf: Wojciech Grzedzinski/AA

Varşova

Shmyhal, mevkidaşı Tusk ile sınır bölgesindeki çiftçi ablukası hakkında istişare etmek için Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

Tusk, Ukrayna'dan ithal edilecek mallara sınırlama getirilmesini ve ihtiyaç sahibi ülkelerle yapılan ithalatın artırılmasını teklif etti.

Polonyalı çiftçiler, hükümetin, Ukrayna'dan ucuza tarım ürünü ithalatını askıya almayı kabul etmesi üzerine protestolarını 21 Mart'ta sonlandırmıştı.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesindeki çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Tepki gösterilen konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.


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