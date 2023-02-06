Polonya, Romanya ve Litvanya'dan Türkiye'ye yardım açıklaması
Polonya, Romanya ve Litvanya, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye yardım gönderecek.
Varşova
Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Twitter hesabında, "Türkiye'ye yardımımızın kabulüne dair resmi onay aldık. İtfaiyeciler bugün Türkiye'ye gidecek." paylaşımında bulundu.
- Kahramanmaraş'ta 7,6 ve Gaziantep'te 6,5 ile 6,4 büyüklüğünde deprem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
- İçişleri Bakanı Soylu: 6'nın üzerinde 6 deprem var, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgeye gideceğiz
Kaminski, Polonya'dan 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğinin, Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.
Romanya hükümeti de Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı.
Romanya Acil Durumlar Komitesi, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile istişarenin ardından, depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ve sağlık ekipleri göndereceklerini duyurdu.
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis de depremden büyük üzüntü duyduğunu belirterek "Litvanya olarak kurtarma ve yardım operasyonuna destek olmak için çadır, battaniye ve tıbbi hizmetler sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.