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Hatay merkezli depremler sonrasında bölgede son durum ne?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün akşam da Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Söz konusu depremlerin ardından bölgedeki son durumu, Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan anlattı.

21.02.2023
Hatay merkezli depremler sonrasında bölgede son durum ne?

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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından 7 bin 242 artçı deprem yaşandı
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