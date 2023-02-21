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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 ilimizde konut ve köy evi olarak inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır." dedi.

21.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 ilimizde konut ve köy evi olarak inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacak

Gaziantep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz.

Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 ilimizde konut ve köy evi olarak inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacak
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