Cumhurbaşkanı Erdoğan: 11 ilimizde konut ve köy evi olarak inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve köy evi olarak mart ayında inşasına başlayacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır." dedi.
Gaziantep
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"(Deprem bölgesinde inşa edilecek konutlar) İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz.
Gaziantep'i tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak tekrar ve daha güçlü şekilde ayağa kaldıracağız."
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