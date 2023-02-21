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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerden etkilenen Osmaniye'deki OSB'de asgari düzeyde üretim yapılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikalarda asgari düzeyde üretim yapılıyor.

Tahir Turan Eroğlu   | 21.02.2023
Depremlerden etkilenen Osmaniye'deki OSB'de asgari düzeyde üretim yapılıyor Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Osmaniye

İhracat ağırlıklı çalışan OSB'deki fabrikalar, depremlerde hasar almadı. İlk gün üretime başlayabilecek donanımdaki OSB'de, sanayicilerin deprem ortamında üretim yapmama düşüncesi ve iş gücü kayıpları nedeniyle üçüncü günden itibaren çalışmalar başladı.

Depremin ardından geçen süreçte OSB'deki 109 firma asgari düzeyde de olsa üretime devam ediyor.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, AA muhabirine, OSB'de hasarlı yapı ve fabrika bulunmadığını, küçük sanayi sitesinde küçük hasarlar oluştuğunu belirtti.

Çarşı esnafı arasında ise dükkanı yıkılanların olduğunu ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktaran Aksoy, sanayinin çarklarının tekrar dönmesi için çeşitli adımlar attıklarını anlattı.

Aksoy, "OSB'de yıkık fabrikamız, binamız yok ancak iş gücü sıkıntılarımız var. Onun giderilmesi için de konteyner kent kurulması projemiz var. Yerlerini belirledik, bakanlığımıza ilettik. Şu an çalışanlarla görüşmeler yapılıyor. Onları eğer OSB'ye aileleriyle getirebilirsek bacaları tekrar tüttürmeye çalışacağız." dedi.

Rezerv ve diğer alanlarda konteyner kent kurulması için yerleri belirlediklerine değinen Aksoy, gelip kalmak isteyenlerin sayısına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca konteyner kentin oluşturulacağını kaydetti.

Aksoy, yurt genelindeki odalardan yapılan yardımlara da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"TOBB ve diğer odaların desteğiyle konteyner kent yapacaktık ancak Cumhurbaşkanlığımızın verdiği görev, kalıcı konut yapımı. Yer tahsisini OSB'miz yapacak, ilgili bakanlıklar konteyner kent kuracak. Özellikle bu kötü günlerimizde yanımızda olan TOBB ile tüm illerdeki odalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsi ayni yardımlarda bulundu, bu yardımları Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası olarak değil, devletimize AFAD aracılığıyla valilik koordinasyonuna verdik, onlar vasıtasıyla dağıtılmasını uygun gördük. Net yardım miktarını bilmiyoruz ama depremden etkilenmeyen her ilden yardım geldi."

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