Fethiye'de depremzede çocuklar polis motosikletiyle gezdi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde gelen afetzede çocuklar, polis motosikletiyle gezdirildi.
Muğla
İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Trafik Eğitim Parkı'na getirilen çocuklar, palyaçoyla oyun oynadı. Yüzleri boyanan çocuklar daha sonra polis motosikletiyle parkta gezdirildi.
Etkinliğin ardından çocuklara pamuk şekeri ve bazı hediyeler verildi.
İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, gazetecilere, depremzedelerin acil ihtiyaçlarını gidermenin yanında geleceğin teminatı çocukların yüzlerini güldürmeye de çalıştıklarını söyledi.
Çocukların mutlu olması için etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Dadaşoğlu, "Çocuklarımızın mutluluğuyla mutlu olacağız. Dünyada çocuk bayramı hediye edilen tek millet biziz. Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak azdır. Tek hedefimiz onları mutlu edebilmek. Yaşadıkları ağır travmadan bir nebzede olsa uzaklaşmalarını sağlamak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.