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Dünya

Botunu çıkarıp depremzede vatandaşa veren Mehmetçik Çin'de haber oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan, deprem bölgesinde bir askerin, botlarını ayakkabısı olmayan vatandaşa verdiği görüntüler, Çin'in en yaygın internet platformlarında sıkça paylaşıldı.

Emre Aytekin   | 21.02.2023
Botunu çıkarıp depremzede vatandaşa veren Mehmetçik Çin'de haber oldu

Pekin

Yüz milyonlarca kullanıcısı olan Baidu ve Weixin platformlarında paylaşılan haberde, olayın, "afetin ardından ortaya çıkan en dokunaklı sahnelerden olduğu" belirtildi.

Bakanlığın paylaştığı videodan alınan ekran görüntüsünün kullanıldığı haberde, "Bir Türk askeri, ayakkabısız bir afetzedeyle karşılaştı. İki tarafı karla kaplı yolda, depremzedenin ayağında sadece çorap olduğunu gören asker, kendi botlarını çıkararak ona verdi." ifadeleri kullanıldı.

Haberde Milli Savunma Bakanlığının, "Türk askeri, bu halk ve ülke için gözünü kırpmadan canını feda etmeye ant içti. Bu nedenle yolda gördüğü vatandaşımızın ayağında ayakkabı olmadığını görünce kendi botunu vermekten geri durmaz." açıklamasına yer verildi.

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