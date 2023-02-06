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Dünya

Bilgisayar üreticisi Dell, yaklaşık 6 bin 650 kişiyi işten çıkaracak

Merkezi ABD'de bulunan bilgisayar üreticisi Dell'in, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma dalgasına katılarak bilgisayar pazarındaki zayıflık nedeniyle yaklaşık 6 bin 650 kişinin işine son vereceği bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 06.02.2023
Bilgisayar üreticisi Dell, yaklaşık 6 bin 650 kişiyi işten çıkaracak

Berlin

Dell Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Clarke, şirket çalışanlarına gönderdiği notta, Dell'in, aşınmaya devam eden ve geleceği belirsiz piyasa koşullarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Clarke, işe alımlara ara verilmesi ve seyahat kısıtlamaları gibi tasarruf tedbirlerinin artık yeterli gelmediğini aktardı.

Dell'in yaklaşık 6 bin 650 kişiyi veya küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Kovid-19 salgınındaki yüksek talebin ardından tüketiciler, yüksek enflasyon ve belirsiz ekonomik görünümle akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi teknoloji donanımlarına olan taleplerini önemli ölçüde azalttı.

IDC araştırma şirketinin raporuna göre, Dell, geçen yılın son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 37 daha az bilgisayar sattı.

Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgası büyüyor

ABD'li teknoloji şirketleri, son aylarda salgında personel sayısını önemli ölçüde artırdıktan sonra işten çıkarma dalgası yaşıyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon, teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı. Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması da dikkati çekmişti.

Son olarak, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft 10 bin çalışanını, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Dell'in rakipleri HP 6 bin ve IBM de yaklaşık 3 bin 900 çalışanının işine son vereceğini açıklamıştı.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre, teknoloji şirketleri, yılbaşından beri 292 şirket, 88 bin 138 çalışanının işine son verdi.

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