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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Eriha kentindeki Akabe Cabir Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Qais Omar Darwesh Omar, Nour Mahd Ali Abu Aisha, Enes Canlı, Muhammed Emin Canik   | 06.02.2023
İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Akabe Cebr Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çıkan çatışmada, bazı Filistinliler hayatını kaybetti, biri başından olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Akabe'de Hamas yöneticilerinden Şakir Amara'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Akabe Cebr Kampı'nda yaşananları "iğrenç bir katliam" olarak nitelendirdi.

Direnişten vazgeçilmeyeceğini vurgulayan Heniyye, "Filistin halkı var olduğu müddetçe düşman sükunete eremeyecektir." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkililer 5 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise baskının, "28 Ocak'ta bölgedeki bir restorana saldırı düzenleyen terör hücresi mensuplarını yakalamak" için gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Olayla ilgili "Hamas'a bağlı hücrenin mülteci kampındaki bir evde saklandığı" iddia edilen açıklamada, bu kişilerin yakalanması için düzenlenen baskında bölgedeki silahlı gruplarla çatışma çıktığı aktarıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) konuşan güvenlik yetkilileri, baskında en az 5 Filistinlinin öldürüldüğünü ifade etti.

İsrail askerlerinin dün de Akabe Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 13 Filistinli yaralanmıştı.

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