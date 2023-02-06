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Dünya

Lübnan: Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadı

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Kahramanmaraş merkezli ve bölge ülkelerinde de hissedilen depremden dolayı ülkede herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

İdiris Okuduci   | 06.02.2023
Lübnan: Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmadı

Beyrut

Mevlevi, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi, Lübnan'da da hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Yaşanan deprem nedeniyle Lübnan'da herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ifade eden Mevlevi, sadece birkaç binada çatlakların oluştuğunu kaydetti.

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye de Başbakan Necib Mikati'nin depreme karşı gerekli önlemlerin alınması için Kriz Yönetim Dairesi ile bir toplantı yapacağını belirtti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Irak'ta da hissedilmişti. Deprem nedeniyle Suriye'de can kayıpları yaşanmıştı.

Lübnan'da başta başkent Beyrut olmak üzere birçok kentte vatandaşlar, olası artçı depreme karşı geceyi araçlarında sabahlayarak geçirdi. Şiddetli yağmur ve rüzgara rağmen halen birçok aile evlerine gitmek yerine dışarıda bekliyor.

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