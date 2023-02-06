Çin, yüksek irtifa balonunun düşürülmesiyle ilgili ABD'yi protesto etti
Çin, yüksek irtifa balonunun düşürülmesiyle ilgili ABD'nin Pekin Büyükelçiliğine protesto notası verdi.
Pekin
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng, hükümet adına verdiği notada, "ABD'nin Çin'e ait sivil insansız hava aracına güç kullanarak saldırmasını kınadıklarını" belirtti.
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Hava aracının ABD hava sahasına niyet edilmeyen girişinin, zorlayıcı sebeplerden kaynaklandığı ve kazara olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Şie, bu olgunun açık olduğunu ve çarpıtılmaması gerektiğini ifade etti.
Şie, ABD'nin olguları görmezden gelerek, askeri gücünü kötüye kullandığını ve sivil hava aracını hava sahasından çıkmak üzereyken vurduğunu belirterek, bunun, "aşırı bir tepki olduğunu" ve "uluslararası kanun ve normların ruhunu ihlal ettiğini" vurguladı.
ABD'nin eyleminin, iki ülke liderinin geçen yıl Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri istikrara kavuşturma konusunda vardıkları mutabakata zarar verdiğine dikkat çeken Şie, şunları kaydetti:
"Çin, ABD'nin eylemlerine karşı çıkmakta ve en sert şekilde protesto etmektedir. ABD'yi Çin'in çıkarlarını zedeleyecek ve hassas durumu daha da tırmandıracak ileri adımlar atmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Çin hükümeti olarak gelişmeleri yakından izliyoruz, Çin şirketlerinin meşru çıkarlarını ve Çin'in onurunu korumaya kararlıyız. Gerektiğinde daha ileri adımlar atma hakkımızı saklı tutuyoruz."
ABD hava sahasında tespit edilmişti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Şubat'ta Çin’e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.
Balonun, Montana eyaletinde aralarında uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.
Balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulayan savunma yetkilileri, ABD'nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.
Çin'den "meteoroloji balonu" açıklaması
Çin tarafından yapılan açıklamada ise balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtilmişti.
Kendini kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, "Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur." ifadelerine yer verilmişti.
ABD kara sularında düşürüldü
Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş, balon, Başkan Joe Biden'ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait jet uçaklar tarafından vurularak düşürülmüştü.
ABD basınında yer alan haberlerde F-22 savaş uçağından ateşlenen "AIM-9X Sidewinder" tipi füzenin balonu vurduğu bildirildi. Vurulan balonun havada patladığını ve balona bağlı donanımların düştüğünü gösteren videolar televizyonlarda ve sosyal medyada yer almıştı.
"Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde" olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın toplanması çalışmaların devam ettiği bildiriliyor.
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