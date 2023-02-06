NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Müttefikimiz Türkiye ile tam dayanışmadayız"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından müttefiklerin, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu ve yardım seferber ettiğini duyurdu.
Brüksel
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." dedi.
Stoltenberg, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Genel Sekreter, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla temastayım. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.