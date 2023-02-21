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Gündem, Asrın felaketi

Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 874 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyonda bulunan 874 hesap yöneticisinden 541'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 21.02.2023
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 874 hesap yöneticisi tespit edildi

Ankara

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı değerlendirilen 874 hesap yöneticisinden 541'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 131 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 76 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulması sağlandı.

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