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Dünya

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tartışmalı "Rus etkisi" kanunundaki değişiklikleri onayladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'nın Polonya hükümetleri üzerindeki etkisi iddialarını araştırmak üzere özel bir komisyon kurulmasını içeren kanunda yapılan değişiklikleri onayladı.

Murat Temizer  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tartışmalı "Rus etkisi" kanunundaki değişiklikleri onayladı

Varşova

Rusya'nın 2007-2022 yılları arasında Polonya'nın iç güvenliğine müdahalesini incelemek üzere bir devlet komisyonu kurulmasını içeren yasa 31 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Söz konusu kanuna göre, kurulacak komisyonla, Rusya'nın etkisi altında faaliyet gösterdikleri tespit edilen siyasetçiler kamu hizmetinden men edilebilecekti.

Yasa, Polonya'da muhalefet lideri Donald Tusk'un sonbaharda yapılacak parlamento seçimlerinde aday olmasını engellemeye yönelik bir araç olarak görülmüş ve muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

Cumhurbaşkanı Duda, yasayla ilgili ulusal ve uluslararası eleştirilere cevaben 2 Haziran'da komisyonun kuruluş yasasında değişiklik yapılmasını teklif ederek, yeni soruşturma organının milletvekillerini içermemesi ve yasanın en çok tartışılan kısmı olan kamu görevinden men etme yetkisinin geri alınması gerektiğini söylemişti.

Duda, Rusya'nın Polonya hükümetleri üzerindeki etkisi iddialarını araştırmak üzere özel bir komisyon kurulmasını içeren kanunda yapılan değişiklikleri bugün onayladı.

Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm, 28 Temmuz'da Senatonun muhalefetine rağmen 214'e karşı 235 oyla tasarıyı onaylamıştı.

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