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Dünya

Polonya Başbakanı Morawiecki: Polonya Kiev'e takviye savunma silahları sağlamaya hazır

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 20.02.2022
Polonya Başbakanı Morawiecki: Polonya Kiev'e takviye savunma silahları sağlamaya hazır

Varşova

Morawiecki, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından yaptığı açıklamada "Polonya Kiev'e takviye savunma silahları sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

Polonya Başbakanı ayrıca "Herkes barış ister ancak Kremlin'den gelen sinyaller, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş başlatmaya çalıştığını gösteriyor." diye konuştu.

Polonya, 1 Şubat'ta Ukrayna'ya füze, topçu mühimmatı, uçaksavar füzesi, hafif havan topları, insansız hava araçları ve çeşitli savunma silahı yardımı yapılacağını açıklamıştı.

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