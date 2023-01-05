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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Podolyak: Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur." dedi.

Davit Kachkachishvili   | 05.01.2023
Podolyak: Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur." ifadesini kullandı.

Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı vermesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Podolyak, şunları kaydetti:

"Birincisi, Rusya'nın yaptığı gibi Ukrayna, yabancı topraklara saldırıp sivilleri öldürmüyor. Ukrayna, kendi topraklarındaki işgal ordusu mensuplarını imha etmektedir. İkinci olarak Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur. İkiyüzlülüğünüzü kendinize saklayın."

Rusya'dan ateşkes çağrısı

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi dolayısıyla Ukrayna'da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtilmişti.

Ateşkesin, yarın saat 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak, insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

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