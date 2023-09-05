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Dünya

PKK/YPG'ye başkaldıran Arap aşireti lideri Hafıl: Hareketimiz gasbedilen hakların savunulması için

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG baskısına başkaldıran Akidat aşiretinin lideri İbrahim el-Hafıl, bölge halkının gasbedilen meşru haklarını iade etmek ve savunmak için örgüte karşı ayaklandıklarını belirtti.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
PKK/YPG'ye başkaldıran Arap aşireti lideri Hafıl: Hareketimiz gasbedilen hakların savunulması için

Ankara

Akidat aşiretinden paylaşılan yazılı açıklamada, aşiretin lideri İbrahim el-Hafıl'ın Deyrizor'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Hafıl, "Deyrizor kırsalındaki aşiretlerin hareketi, Deyrizor Askeri Konseyi komutanının tutuklanmasından dolayı değil, (PKK/YPG) SDG'nin halkımızdan gasbettiği hakların iadesi içindir." ifadesini kullandı.


SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlere karşı başlattıkları operasyonun şahsi çıkarlar odaklı olmadığını vurgulayan Hafıl, "Hareketimiz bölgenin evlatlarının meşru ve çalınmış haklarını savunmak için bir aşiret ayaklanmasıdır (intifada)." değerlendirmesinde bulundu.

Aşiret lideri Hafıl, terör örgütüyle müzakere için herhangi bir teklif almadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum, (PKK/YPG) SDG'nin sivil toplum yelpazesiyle mücadelede kullandığı tek dilin güç olduğunun kanıtıdır. (PKK/YPG) SDG diktatör rejimleri gibi davranıyor. Arap unsuru olarak zulmü ve haklarımızın gasbedilmesini reddediyoruz ve bunların ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Hareketimiz gasbedilen hakların savunulması içindir."

Uluslararası koalisyon güçlerinden Deyrizor'daki istikrarın sağlanması için üzerine düşeni yapmasını isteyen Hafıl, bu kapsamda PKK/YPG'nin Deyrizor'dan çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Deyrizor'daki çatışmalar

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar 10'uncu gününe girdi.

Terör örgütünün baskısı altındaki Arap aşiretlerinin Deyrizor'da PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyonlar, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında sürüyor.

Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesi kırsallarında bu kapsamda toplam 33 köy PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.

Örgüt, Arap aşiretlerine karşı ABD yapımı silahlar ve askeri araçlar kullanıyor.

Deyrizor'daki PKK/YPG işgali

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Örgüt, bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor. Örgüt, elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

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