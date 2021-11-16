Dolar
10.32
Euro
11.67
Altın
1,850.46
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,685.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvurdu.

Betül Yürük   | 16.11.2021
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

New York

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.

Pfizer, ağızdan alınan Kovid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.

ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
Türkiye'de 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 764 bin 427'ye çıktı
Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı

Benzer haberler

Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor

Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu

Türkiye'de 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi öldü

Hollanda'da haftalık Kovid-19 vakalarında en yüksek artış kaydedildi

Hollanda'da haftalık Kovid-19 vakalarında en yüksek artış kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 764 bin 427'ye çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 764 bin 427'ye çıktı
Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı

Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı