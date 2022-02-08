Dolar
13.62
Euro
15.55
Altın
1,825.77
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,007.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pfizer, Kovid-19 aşısı ve hapından bu yıl 54 milyar dolarlık gelir bekliyor

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile hapından bu yıl toplam 54 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediğini duyurdu.

Dilara Zengin Okay   | 08.02.2022
Pfizer, Kovid-19 aşısı ve hapından bu yıl 54 milyar dolarlık gelir bekliyor

Washington

Pfizer, 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Açıklamada, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelirin 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 105 artarak 23,8 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Pfizer'ın gelirinin 2021 genelinde de bir önceki yıla kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 81,3 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Şirketin bu yılki gelir beklentisinin 98 milyar dolar ile 102 milyar dolar arasında olduğu aktarılan açıklamada, Pfizer'ın Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile hapından toplam 54 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşısından bu yıl 32 milyar dolar ve Kovid-19 hastaları için geliştirilen "Paxlovid" antiviral ilacından 22 milyar dolarlık gelir sağlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya, bazı meslekler için Kovid-19 aşı zorunluluğunu süresiz erteledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 905 bini geçti
Belçika Kovid-19'a karşı 4'üncü doz aşılamaya geçiyor
Çin'de 4 dakikada doğru sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildiği bildirildi
İspanya'da açık alanda maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

Pfizer, Kovid-19 aşısı ve hapından bu yıl 54 milyar dolarlık gelir bekliyor

Pfizer, Kovid-19 aşısı ve hapından bu yıl 54 milyar dolarlık gelir bekliyor

Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara Kovid-19 aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı

Pfizer'in Kovid-19 ilacına AB'den onay