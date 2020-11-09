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Dünya

Peşmerge Tugay Komutanı: PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır

Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları Sincar anlaşmasına değinerek, PKK'nın bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Bekir Aydoğan   | 09.11.2020
Peşmerge Tugay Komutanı: PKK, Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğramıştır

Erbil

Peşmerge Tugay Komutanı Necat Ali, terör örgütü PKK’nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını ve kendileriyle savaşacak gücü kalmadığını söyledi.

Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Ali, terör örgütü PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) karşısında büyük bir yenilgiye uğradığını belirtti.

PKK’nın son dönemde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) artan terör eylemlerini değerlendiren Ali, "PKK'nın tacizlerine ve ihlallerine karşı bir sınırlama getirilmesi gerekiyor. Söz konusu bölgelerin kontrolünü sağlamak için gereken kudretimiz var." ifadelerini kullandı.

Ali, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları Sincar anlaşmasına değinerek, PKK'nın bölgeden çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Peşmerge Tugay Komutanı, PKK'nın Türk ordusu karşısında büyük bir yenilgiye uğradığına dikkati çekerek, "Açık söylüyorum PKK, Peşmerge ile savaşacak güçte değil." dedi.

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