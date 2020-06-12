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Dünya, Koronavirüs

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 206 kişi öldü

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 12.06.2020
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 206 kişi öldü

Ankara

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 206 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 109'a yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 965 artarak 214 bin 788'e çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülkede pandeminin başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti

Sağlığına kavuşanların sayısı da 102 bin 429 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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