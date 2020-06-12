Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 206 kişi öldü
Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 206 kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 206 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6 bin 109'a yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 965 artarak 214 bin 788'e çıktı.
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Ülkede pandeminin başlangıcından bu yana en fazla sayıda günlük ölüm kayda geçti
Sağlığına kavuşanların sayısı da 102 bin 429 oldu.
Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.