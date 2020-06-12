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Dünya

'Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık." dedi.

Mehmet Hatipoğlu   | 12.06.2020
'Yunanistan, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık' Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Gümülcine

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina’da düzenlenen "Delfon 20 Ekonomik Forum"da yaptığı konuşmada, Türk-Yunan ilişkilerine değinerek Türkiye ile ilişkilerin "zor" olduğunu ancak iki ülkenin aralarındaki farklılıkları çözmek için konuşabileceklerini belirtti. Farklılıklara diyalog aracılığı ile çözüm bulunamaması halinde iki ülkenin anlaşarak Uluslararası Mahkemeye gidebileceklerini söyleyen Miçotakis, şöyle devam etti:

"Yunanistan, deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda Türkiye ile diyaloğa her zaman açık. Dürüstçe konuşabiliriz, sonuçta eğer anlaşamadığımız konusunda mutabık kalırsak bu sorunu ne şekilde çözeceğimiz noktasında karşılıklı anlaşma yoluyla meseleyi Uluslararası Mahkemeye, Lahey’e götürmenin yolları her zaman vardır ancak uluslararası hukuka tamamen saygılı olarak. Gambot diplomasisi zamanı değil, bu gibi anlayışlar başka yüzyıllara ait."

Türkiye’nin, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Libya ile imzaladığı anlaşmalara değinen Miçotakis, bu anlaşmaların geçersiz olduğunu, Yunanistan’ın önceki gün İtalya ile imzaladığı anlaşmanın ise geçerli olduğuna savundu. Miçotakis, şunları kaydetti:

"Türkiye egemenlik haklarımızı ihlale teşebbüs ederse sadece Yunanistan’dan değil eminim ki Avrupa’dan da karşılık görecektir. Bu izlememizi istediğim yol değil ancak herkesin bilmesi lazım ki böyle bir şey olursa bunun ciddi sonuçları olacaktır."

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