Euro
7.09
Dolar
6.47
BIST 100
89,609.09
Altın
1,611.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Yekta Saraç, güncel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor
logo
Türkiye

TBMM Başkanı Şentop 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyanlara kitap seti hediye etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına uyanlara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öğrencilere okumalarını tavsiye ettiği Mustafa Kutlu'nun kitap setini gönderdi.

Sinan Uslu   | 26.03.2020
TBMM Başkanı Şentop 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyanlara kitap seti hediye etti Fotoğraf: Orhan Karslı/AA

TBMM

KORONAVİRÜS HABERLERİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evde kal Türkiye" çağrısı kapsamında başlatılan kitap kampanyasına kendisini de çağıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür ederek, "Güzel davetinize katılıyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımına, evde çekildiği bir fotoğrafla yanıt veren ilk 9 kişiye Yazar Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye eden Şentop, "Bizler de 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyarak bu büyük mücadeleye destek olmalıyız. Bütün önerilere titizlikle riayet etmeliyiz. Allah'ın izniyle, birlik ve dayanışma içinde bu mücadeleyi kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, dünyanın karşılaştığı en büyük salgınlardan birine karşı Türkiye'nin de başarılı bir mücadele yürüttüğünü belirterek, "Sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız daima onlarla." paylaşımını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kampanyaya katılmaya çağırdı.

Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Şentop'a, güzel daveti için teşekkür ederek, "Ben de varım." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyarak, evden fotoğrafını paylaşan 5 kişiye, Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Evde Sağlık Hizmetleri Birimine gelen çağrı sayısı koronavirüs nedeniyle 6 kat arttı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'Kovid-19' mektubu
G-7 ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında ABD'nin 'Vuhan virüsü' ısrarı
Öğretmenler, sağlıkçılar için gece gündüz 'yüz koruyucu siper' üretiyor

Benzer haberler

'Eğitimi merkeze alan kapsamlı bir teknoloji baharı başlatılmalıdır'

'Eğitimi merkeze alan kapsamlı bir teknoloji baharı başlatılmalıdır'

Evde Sağlık Hizmetleri Birimine gelen çağrı sayısı koronavirüs nedeniyle 6 kat arttı

Koronavirüse karşı 180 kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttılar

İçişleri Bakanı Soylu: Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız

İçişleri Bakanı Soylu: Semt pazarlarını yasaklamayacağız ama tedbirleri artıracağız
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 234'e yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 234'e yükseldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüse karşı sıkı önlemlerin başladığını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüse karşı sıkı önlemlerin başladığını açıkladı