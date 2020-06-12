Euro
7.75
Dolar
6.82
BIST 100
109,163.70
Altın
1,735.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Libya'nın Terhune kentinde 10 Hafter milisi gözaltına alındı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında Hafter'e bağlı 10 milis ele geçirildi.

Hamdi Yıldız   | 12.06.2020
Libya'nın Terhune kentinde 10 Hafter milisi gözaltına alındı

Libyan

Libya ordusuna bağlı Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamada, Terhune kenti banliyölerinde güvenlik operasyonu yapan Şehid 2011 Gücünün terörist Hafter'e bağlı Kaniyat milislerinden 10 kişiyi yakaladığı belirtildi. 

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı. Libya ordusu operasyon kapsamında bütün batı sahil şehirlerini, Vatiyye Hava Üssü'nü ve Batı Dağı'ndaki bölgeleri ele geçirmişti.

Cumartesi günü yapılan açıklamada Libya ordusunun, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığı duyurulmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı bir haftada yüzde 31 arttı
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 206 kişi öldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 346'ya yükseldi

Benzer haberler

Libya'nın Terhune kentinde 10 Hafter milisi gözaltına alındı

Libya'nın Terhune kentinde 10 Hafter milisi gözaltına alındı

Libya İçişleri Bakanlığı, Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenlik tedbirlerini artırıyor

BM'den Libya'da bulunan toplu mezarlar için soruşturma çağrısı

TSK Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor

TSK Libya'da Hafter milislerinin sivil bölgelere tuzakladığı patlayıcıları temizliyor
Libya İçişleri Bakanlığından 'Hafter milisleri insanlık suçu işliyor' açıklaması

Libya İçişleri Bakanlığından 'Hafter milisleri insanlık suçu işliyor' açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan CHP'ye 'dış politika' eleştirisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan CHP'ye 'dış politika' eleştirisi