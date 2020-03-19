Euro
7.05
Dolar
6.53
BIST 100
85,075.75
Altın
1,477.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Koronavirüs

İstanbul'da fırın ve pastanelerde koronavirüs tedbirleri alınıyor

İstanbul'da faaliyet gösteren işletmelerde maske ve eldivenle çalışan işçiler, müşterilerle de aralarına 1 metre mesafe koyuyor.

Emrah Gökmen   | 19.03.2020
İstanbul'da fırın ve pastanelerde koronavirüs tedbirleri alınıyor

Istanbul

İstanbul'da fırın ve pastanelerde koronavirüs tedbirleri alınıyor

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan fırın ve pastane çalışanları, maskeyle eldiven takarak müşterilerle aralarına 1 metre mesafe koyuyor. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca çok sayıda işletme İstanbul genelinde açılmazken, fırın ve pastane gibi iş yerleri de sadece paket olarak satışlarına devam etti.

Dükkanlarına el dezenfektanı koyan işletmeler, müşterilerini önce bu alana yönlendirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için maske ve eldiven kullanarak hizmet vermeye başladı. Oturma alanlarına müşteri kabul etmeyen iş yerleri, sadece paket servis olarak hizmet sunuyor.

Bakırköy'de fırın işletmecesi olan Ayhan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ellerinden gelen bütün önlemleri almaya çalıştıklarını söyledi.

Müşterileri içeri yoğun bir şekilde almadıklarını ve 1 metre kuralına uymaya gayret ettiklerini dile getiren Avcı, "Gelen müşterilerimizin ilk başta ellerini dezenfekte etmelerini istiyoruz. Personelimiz de aynı şekilde içeri girdiği zaman ellerini dezenfekte ediyor. Müşterilerimiz daha duyarlı davranıyorlar. El birliğiyle bu virüsün memleketimizden gitmesini sağlayacağız." dedi.

Açık kalabilecekken dükkanını 15 gün kapatacak

Bahçelievler'de börek ve tatlı salonu işleten Hakan Bayrak da genelge kapsamında müşteri kabul edebilecek şartlara uyduklarını ancak paket servis satışı tercih ettiklerini belirtti.

Yaşanan durumun küresel olduğunu ve ulus olarak korunmanın gerektiğine değinen Bayrak, "Hem misafirlerimizi, vatandaşlarımızı hem de kendimizi korumamız gerekiyor. O nedenle sadece paket servis olarak hizmet verdik 2 gün. Bugün de bir karar alarak 15 gün süreyle müessesimizi sıcak satışa kapatıyoruz." diye konuştu.

Bayrak, satış yaptığı zaman hem kendilerinin hem de müşterilerinin aldıkları tedbirlere uyduğunu, buna karşın hiçbir olumsuzluk yaşanmaması için işletmeyi kapatma kararı aldığını sözlerine ekledi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Başhekimlik: Aytaç Yalman'ın Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile toplantısı sonrası açıklama yapacak
İspanya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 767'ye çıktı
Kovid-19 Afrika genelinde 17 can aldı

Benzer haberler

Kovid-19 Afrika genelinde 17 can aldı

Kovid-19 Afrika genelinde 17 can aldı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kovid-19 tehdidi eşi benzeri görülmemiş bir kriz

İstanbul'da fırın ve pastanelerde koronavirüs tedbirleri alınıyor

Borussia Mönchengladbach futbolcuları gelirlerinin bir bölümünden vazgeçti

Borussia Mönchengladbach futbolcuları gelirlerinin bir bölümünden vazgeçti

Diyanet İşleri Başkanlığı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Koronavirüs salgını çalışma hayatı değiştirmeye başladı

Koronavirüs salgını çalışma hayatı değiştirmeye başladı