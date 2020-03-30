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PTT 'sosyal mesafe' kuralını uygulayacak

PTT İstanbul Bölge Başmüdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında "sosyal mesafe kuralı"nı uygulayacak.

Ayşe Erkeç   | 30.03.2020
PTT 'sosyal mesafe' kuralını uygulayacak

İstanbul

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından vatandaşları ve çalışanları korumak adına tedbir alındığı belirtildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm iş yerlerimizde sosyal mesafe kuralını uyguluyor, şube ve gişelerde görevli personel sayımızın en fazla iki katı kadar müşteriyi içeride misafir ederek, işlemlerini sırayla gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizden hem içeride hem dışarıda sıra beklerken bir metre mesafe kuralına uymaları noktasında gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz. Koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında gişe ve bankacılık işlemlerinizi PTT iş yerlerimize gelmeden PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT mobil uygulaması veya PTT ATM'lerinden kolaylıkla gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak ister, sağlıklı günler dileriz."

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