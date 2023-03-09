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Dünya

Pentagon'un, ABD'nin olası Rus savaş suçu kanıtlarını Lahey'e iletmesini engellediği iddiası

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Başkan Joe Biden yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'da olası savaş suçlarına kanıt teşkil edecek verileri Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) iletmesini engellemeye çalıştığı iddia edildi.

Kasım İleri  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Pentagon'un, ABD'nin olası Rus savaş suçu kanıtlarını Lahey'e iletmesini engellediği iddiası

Washington DC

New York Times gazetesinin ABD'li eski ve görevdeki yetkililere dayandırdığı haberinde, Pentagon'un, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu ya da insanlığa karşı suçlar işlediğine yönelik iddialara kanıt oluşturmak üzere ABD istihbaratı tarafından toplanan verilerin UCM'ye iletilmesini istemediği ortaya atıldı.

Üst düzey askerlerin kanıt olarak toplanan bilgi ve belgelerin UCM ile paylaşılması durumunda başka ülkelere de emsal teşkil edeceği ve ABD'nin operasyon yaptığı bölgelerde benzer çalışmaların yapılmasına yol açabileceği gerekçesi ile Biden yönetiminin bu kanıtları ilgili mercilere teslim etmesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

ABD'nin diğer kurumlarının söz konusu belge ve verileri UCM'ye teslim etme konusunda hemfikir olduğu iddia edilen haberde, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin 3 Şubat'ta üst düzey bir toplantı düzenlediğini ve toplantıda Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu konudaki itirazını yinelediği iddia edildi.

New York Times'a konuşan Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, anlaşmazlığı doğruladı ve Savunma Bakanlığını suçladı.

UCM, 1998'de Roma Statüsü kapsamında, soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla itham edilen kişilerin kovuşturma yapmak üzere kurulmuştu.

ABD, kurulmasına karşı oy kullanmış ve Roma Statüsünü imzalamamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, savaşın başında Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğine yönelik kanıtlar toplayacağını duyurmuştu.


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