Dolar
38.14
Euro
43.77
Altın
3,343.10
ETH/USDT
1,589.70
BTC/USDT
84,576.00
BIST 100
9,266.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pentagon'da bilgi sızdırmayla ilgili soruşturmada idari izne çıkarılanların sayısı 3 oldu

ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon), Bakan Yardımcısı Steve Feinberg’in özel kalemi Colin Carroll'un, devam eden bir soruşturma nedeniyle zorunlu idari izne çıkarıldığı belirtildi.

İslam Doğru  | 16.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Pentagon'da bilgi sızdırmayla ilgili soruşturmada idari izne çıkarılanların sayısı 3 oldu

New York

CNN'e konuşan Pentagon'dan kaynaklara göre, Carroll, bakanlık binasından güvenlik ekibi eşliğinde ayrıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kaynaklar, Carroll'un zorunlu idari izne çıkarılmasının, son zamanlarda Pentagon'dan sızan haberlerle bağlantılı olarak Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper ile yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili olduğunu belirterek, bunu "yönetimle anlaşmazlık yaşayan kişilerin tasfiyesi" olarak niteledi.

Carroll, son bir hafta içinde Pentagon'dan zorunlu idari izne çıkarılan 3. kişi oldu.

Bu hafta Hegseth'in kıdemli danışmanlarından Dan Caldwell ve Özel Kalem Müdür Yardımcısı Darin Selnick'in de bilgi sızdırma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında zorunlu idari izne çıkarıldığı kaydedilmişti.

Hegseth'in Özel Kalem Müdürü Joe Kasper, 23 Mart'ta, son zamanlarda kurumdan yapılan "yetkisiz açıklamalarla ilgili" kapsamlı soruşturma yapılacağını duyurmuş, soruşturmalarda yasalara uygun şekilde "yalan makinesi"nin de kullanılacağını kaydetmişti.

Kasper, ayrıca yetki sınırını aşarak ifşada bulunduğu tespit edilenlerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zirai don olayına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de
Bursa'da bitişik 3 evde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yurt dışında yaşayan gençler, Antalya'da gençlik kampında buluştu
Adalet Bakanı Tunç'tan "CHP'ye kayyum atanacağı" iddialarına ilişkin açıklama
DMM, "CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Pentagon'da bilgi sızdırmayla ilgili soruşturmada idari izne çıkarılanların sayısı 3 oldu

Pentagon'da bilgi sızdırmayla ilgili soruşturmada idari izne çıkarılanların sayısı 3 oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet