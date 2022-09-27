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Dünya

Pentagon, Yunanistan ve Türkiye’ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye ve Yunanistan’a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege’de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi.

Kasım İleri   | 27.09.2022
Pentagon, Yunanistan ve Türkiye’ye gerilimi düşürmek için diyalog çağrısı yaptı

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Yunanistan’ın Ege adalarına sevk ettiği ABD menşeli zırhlı araçlarla ilgili Ankara’nın Washington yönetimine verdiği protesto notasına ilişkin açıklamasında Türkiye ve Yunanistan’a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege’de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi.

Ryder, günlük basın toplantısında gündemdeki konular üzerine değerlendirmede bulundu.

AA muhabirinin, "Türkiye iki anlaşma kapsamında gayriaskeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD’ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı? Türkiye’nin protestosuna yanıtınız nedir?” sorusuna Tuğgeneral Ryder, "Orada (ABD tarafından gerçekleştirilen) herhangi bir tatbikattan haberdar değilim." yanıtını verdi

ABD’li general, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır ve onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Muhabirin, "Ankara’da bölgedeki tansiyonu körüklediği ve gerilime katkı sağladığı konusunda ABD’ye yönelik eleştirileri var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz veya yanıtınız nedir?" sorusuna ise Ryder, "İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ve elbette ki bunu, resmi bir ABD yanıtı için Dışişleri Bakanlığına sormanızı teşvik ediyorum." karşılığını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın adalara zırhlı birlikler çıkarmasına ilişkin sorular üzerine, bölgede gerilimi artıracak demeç ve davranışların zamanı olmadığını belirterek tarafları anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmıştı.

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