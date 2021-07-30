Euro
10.06
Dolar
8.47
BIST 100
1,391.64
Altın
1,827.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi

Pentagon, tüm askeri ve sivil personelinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmalarını, aşı olmayanların maske ile fiziksel mesafe kurallarına uymasını, düzenli test yaptırmasını ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olmasını istedi.

İslam Doğru   | 30.07.2021
Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi

New York

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Başkan Joe Biden’ın Kovid-19’u yenme taahhüdünü yerine getirmek için hızlı hareket ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Başkan’ın yayınladığı kılavuza göre, tüm askeri ve sivil Savunma Bakanlığı personelinden aşı yaptırmaları istenecek. Bunu yapamayan veya yapmak istemeyen personelin maske takması, fiziksel mesafe kurallarına dikkat etmesi, düzenli test yaptırma şartına uyması ve resmi seyahat kısıtlamalarına tabi olması gerekecektir.” ifadeleri paylaşıldı.

Bu çerçevede Bakanlıkta yapılan çalışmalar arasında ayrıca, Kovid-19 aşısının askeri personel için gerekli aşılar listesine eklenmesiyle ilgili sağlık uzmanlarına ve Genelkurmay Başkanlığına danışılacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, son haftalarda artışa geçen Kovid-19 vakalarına karşı açıkladığı eylem planında, milyonlarca federal çalışana aşılanma ya da maske kullanma, haftalık test yaptırma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu getirildiğini duyurmuştu.

Biden, Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına da çağrıda bulunarak, ordu mensuplarının zorunlu yaptırması gereken aşılar listesine Kovid-19 aşısının da eklenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi
Biden, Kovid-19 vaka artışlarına karşı federal çalışanlara aşı veya test yapma zorunluluğu getirdi
Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı

Benzer haberler

Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi

Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi