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Dünya

Pentagon: Kızıldeniz'de gemilerin hedef alınması uluslararası çözüm gerektiriyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Yemen açıklarında Husilerin gemileri hedef almasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

Dildar Baykan Atalay  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Pentagon: Kızıldeniz'de gemilerin hedef alınması uluslararası çözüm gerektiriyor

Ankara

Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında, Kızıldeniz'de Yemen açıklarında Norveç bayraklı bir petrol gemisinin hedef alınmasını değerlendirdi.

Söz konusu eylemi "istikrarı bozucu" olarak nitelendiren Ryder, "Bu, uluslararası bir sorun ve uluslararası bir çözüm gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Ryder, Husilerin Yemen açıklarındaki gemileri hedef almasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, "Kızıldeniz'deki durumu ciddiye almayı sürdürüyoruz. Bu konuda şüpheniz olmasın." diye konuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün uyarılara cevap vermeyen İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Husiler Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alıyor

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.


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