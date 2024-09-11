Pentagon, Eygi'nin “sebepsiz ve haksız ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu” konusunda endişeli
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşına, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin “sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu” konusundaki ciddi endişesini dile getirdi.
New York
ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Austin’in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
- İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki saldırısında bir Türk aktivist hayatını kaybetti
- Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Eygi'yi arkadaşları anlattı
- ABD'de çift dal yapan Eygi, kendini Filistin'e desteğe adadı
- Türk aktivist Eygi'nin, İsrailli keskin nişancının kurşunuyla katledildiği otopsi raporuyla kanıtlandı
- Filistinli görgü tanığı, Türk aktivist Eygi'yi katleden İsrail askerinin sevinç gösterisi yaptığını söyledi
- Blinken: (Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince katledilmesi) Hem sebepsiz hem de haksızdı
Açıklamada, “Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Amerikalı vatandaş Ayşenur Eygi'nin sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki ciddi endişesini dile getirdi.” denildi.
Austin’in Gallant’tan, “Batı Şeria'da faaliyet gösterirken İsrail güçlerinin angajman kurallarını yeniden gözden geçirmeye çağırdığı” belirtilen açıklamada, ayrıca Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgedeki düşmanlıkların azaltılmasını güvence altına alan bir ateşkes anlaşmasına varılmasının öneminin yinelendiği kaydedildi.
Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.