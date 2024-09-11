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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Pentagon, Eygi'nin “sebepsiz ve haksız ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu” konusunda endişeli

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşına, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin “sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu” konusundaki ciddi endişesini dile getirdi.

Islam Doğru  | 11.09.2024 - Güncelleme : 11.09.2024
Pentagon, Eygi'nin “sebepsiz ve haksız ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu” konusunda endişeli

New York

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Austin’in İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Amerikalı vatandaş Ayşenur Eygi'nin sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki ciddi endişesini dile getirdi.” denildi.

Austin’in Gallant’tan, “Batı Şeria'da faaliyet gösterirken İsrail güçlerinin angajman kurallarını yeniden gözden geçirmeye çağırdığı” belirtilen açıklamada, ayrıca Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve bölgedeki düşmanlıkların azaltılmasını güvence altına alan bir ateşkes anlaşmasına varılmasının öneminin yinelendiği kaydedildi.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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