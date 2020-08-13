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Dünya

Pentagon: ABD Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor

ABD Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düştüğünü görmek istediklerini belirterek, Fransa ve Türkiye'ye "anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları" çağrısı yaptı.

Dildar Baykan   | 13.08.2020
Pentagon: ABD Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor Fotoğraf: Yasin Öztürk/AA

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Doğu Akdeniz'deki gerginliğin düştüğünü görmek istediklerini belirterek, Fransa ve Türkiye'ye "anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları" çağrısı yaptı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hem Türkiye hem de Fransa'nın "oldukça önemli NATO müttefikleri" olduğunu vurgulayan Hoffman, "ABD, Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düştüğünü görmek istiyor." dedi.

Hoffman, "Fransa ve Türkiye'yi birlikte çalışmaya devam ederken ve daha az iş birlikçi bir ortamda savaş gemileri ya da hava araçlarına sahip olma zorunluluğu barındırmayan çözümler bulurken görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

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