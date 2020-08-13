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Dünya

İhvan: İsam el-İryan gayri insani şartlar altında vefat etti

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İryan için cuma namazı sonrası İstanbul'daki Fatih Camisinde gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıkladı.

Said İbicioğlu   | 13.08.2020
İhvan: İsam el-İryan gayri insani şartlar altında vefat etti

Kahire

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), tutuklu halde iken vefat eden İsam el-İryan'ın (66) gayri insani şartlar altında vefat ettiğini ve "şehit" olduğunu bildirdi.

İhvan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hareketin kıymetli evladının yasını tuttuğu" belirtildi.

İryan'ın Akrep Hapishanesinde 7 yıldır gayri insani şartlar altında tutuklu kaldıktan ruhunu teslim ettiği aktarılan açıklamada, "Şehitler böylece birbirleri ile yarışırlar. Davalı ve davacı Allah katında toplandığında ne acı bir kısas vardır." ifadelerine yer verildi.

Fatih Camisinde gıyabi cenaze namazı

Öte yandan İhvan Sözcüsü Talat Fehmi ise televizyonda yayınlanan açıklamasında Mısırlılar için İryan'ın yasını tuttuğunu belirterek, İryan'ın siyasi ve barışçıl mücadelenin sembolü olduğunu söyledi.

İryan'ın ölüm nedeninin bilinmediğini ifade eden Fehmi, 6 aydır İryan'a ziyaret yasağı uygulandığını aktardı.

İhvan'dan yapılan başka bir açıklamada ise, İryan için cuma namazı sonrası İstanbul'daki Fatih Camisinde gıyabi cenaze namazı kılınacağı duyuruldu.

Mısır makamları İryan'ın cenazesine 12 kişinin katılımına ön onay verdi

Bu arada Iryan'ın avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır makamlarının bugün vefat eden İsam el-İryan'ın ailesi ve akrabalarından 12 kişi ile Kahire'deki el-Vefa ve'l-Emel Mezarlığı'ndan defnedilmesine ön onay verdiğini belirtti.

Defin tarihinin henüz belli olmadığını aktaran Abdulmaksud, İryan'ın ölüm sebebinin de hala açıklanmadığını belirtti.

İryan Kimdir?

Mısır'da 1954'te doğan ve Müslüman Kardeşlerin (İhvan) en önemli liderlerinden biri olan İsam el-İryan, doktor ve politikacıdır.

İryan, 2013'te ordunun yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı makamlarında faaliyet göstermişti.

Farklı suçlamalardan yargılanan İryan'a, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" gibi davalardan birkaç kez müebbet hapis cezası (25 yıl hapis) verilmişti.

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